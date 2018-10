Tembakau Bojonegoro 100% Terserap Pabrik

Bojonegoro: Seluruh produksi tanaman tembakau di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dari 8,62 ribu hektare (ha) terserap pabrik. Petani mendapat harga memadai, bahkan daun pucuk yang biasanya tidak laku.



"Panen tembakau sudah habis akhir Oktober ini. Produksi tembakau semuanya terserap pabrikan, bahkan kalau memperhitungkan kebutuhan pabrikan masih kurang," kata Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Akhmad Djupari di Bojonegoro, Jumat, 26 Oktober 2018.

Berdasarkan data Akhmad, serapan PT Gudang Garam pada musim panen tahun ini sekitar 1,5 ribu ton. Sementara PT Central Argo Mandiri (CAM) di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, juga membeli tembakau hang yang merupakan daun bawah dengan jumlah tidak terbatas.Sejumlah pabrikan mulai PT Djarum Kudus, PT Bentoel, PT Sadhana Arifnusa, juga pabrikan lainnya juga melakukan pembelian tembakau. PT Sadhana Arifnusa juga bermitra dengan petaniuntuk menanam tembakau Virginia RAM."Pembelinya juga ada pedagang luar daerah seperti Madura, juga dari berbagai daerah di Jawa Tengah," ucapnya.Dia menyayangkan masih ada petani yang menjual daun pucuk Virginia Voor Oogst (VO) dicampur dengan daun lain dengan harga Rp20 ribu per kilogram. Hal ini merusak kualitas tembakau dan menurunkan harga jual.Data pada dinas pertanian menyebutkan luas areal tanaman tembakau tertanam pada tahun ini dengan luas mencapai 8.623,50 ha. Rincian jenis tembakau yang ditanam yakni Virginia VO 4,8 ribu ha, Virginia RAM 965,5 ha, dan luas tanaman tembakau Jawa seluas 2.768 ha.Pada musim tahun ini, kata dia, harga tembakau Jawa baik rajangan maupun tembakau Jawa asepan masih kalah dibandingkan tembakau Virginia VO. Sesuai data harga tertinggi tembakau rajangan Jawa Rp25 ribu per kg dan tembakau Jawa asepan Rp22 ribu per kg.Harga tertinggi tembakau rajangan Virginia VO mencapai Rp32 ribu per kg, tembakau Virginia RAM mencapai Rp37 ribu per kg, dan tembakau Virginia VO hang yang merupakan petikan daun bawah mencapai Rp10 ribu per kg."Yang jelas harga tembakau Virginia VO, Virginia RAM dan Jawa tahun ini lebih tinggi dibandingkan harga tahun lalu," ucapnya.(SUR)