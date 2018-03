Harga beras di Jombang Masih Tinggi

Jombang: Harga beras di Kabupaten Jombang lebih tinggi sekitar Rp500-Rp900 per kilogram dari harga normal. Kenaikan harga beras ini dipicu oleh keterlambatan stok di tingkat pedagang serta cuaca yang tidak menentu.



Pantauan di Pasar Citra Niaga, Kabupaten Jombang, jenis beras yang mengalami kenaikan di antaranya jenis super dari harga Rp11.600 menjadi Rp12.500 per kilogram. Beras jenis medium naik dari Rp9.000 menjadi Rp 9.700 per kilogram, sedangkan beras jenis premium merangkak dari Rp10.000 menjadi Rp10.500 per kilogramnya.

"Kenaikan sudah terjadi sejak Desember tahun lalu dan masih bertahan hingga saat ini," ujar Tridi Suharsono, 47, salah satu pedagang beras di Pasar Citra Niaga, Kabupaten Jombang, Sabtu 20 Januari 2018.Tri menambahkan menyebut pasokan kiriman dari distributor juga mengalami keterlambatan serta penurunan dari jumlah pesanan. Keterlambatan kiriman pasokan beras bisa mencapai satu minggu."Kita pesannya dua ton dikirim oleh distributor hanya satu ton, alasanya belum ada panen raya, Khususnya beras jenis super yang di minati masyarakat mengalami kelangkaan," imbuhnya.Masih menurut Tri, kelangkaan stok beras jenis super ini membuatnya khawatir langganan lari. Sebab, pembeli kadang tak mau ditawarkan beras jenis lain."Sempat binggung juga," tandasnya.Sulis, 34, seorang pembeli beras mengatakan, kenaikan harga beras tetap tak membuatnya menganti beras super yang sudah biasa dimakan. Sebab, dia memiliki usaha yang sudah memakai jenis beras jenis tersebut selama belasan tahun."Walaupun naik ya harus tetep beli, takutnya langganan kabur karena nasinya beda rasa," pungkasnya.(SUR)