Harga Kebutuhan Pokok di Jombang Mulai Merambat Naik

Metrotvnews.com, Jombang: Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisonal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mulai merambat naik jelang Ramadan. Tiga komuditas yang mengalami kenaikan, yaitu telur, cabai merah, dan bawang putih.



"Kenaikan harga kebutuhan pokok sudah mulai ada tanda-tanda sejak sepekan terakhir," kata Ujar Azar, 35, pedagang di Pasar Pon, Jombang, Jawa Timur, Selasa 16 Mei 2017.

Pantauan Metrotvnews.com di Pasar Pon, harga telur naik tajam dari Rp16 ribu per kilogramnya menjadi Rp20.500 per kilogram. Bawang putih yang semula dihargai Rp32 ribu per kilogram, kini menjadi Rp48 ribu per kilogram. Sedangkan, cabai merah menjadi Rp35 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp25 ribu per kilogram.Harga sayur mayur juga mengalami kenaikan, di antaranya kentang super menjadi Rp14 ribu dari sebelumnya Rp10 ribu per kilogram. Sementara, kembang kol dari Rp8 ribu per kilogram menjadi Rp 16 ribu per kilogram, koll dari Rp6 ribu per kilogram menjadi Rp10 ribu per kilogram, dan bawang merah naik dari Rp28 ribu per kilogram menjadi Rp30 ribu per kilogram."Kenaikan paling tajam terjadi pada tomat, dari Rp4 ribu per kilogramnya menjadi Rp10 ribu per kilogram," ujar Mulikah, pedagang di Pasar Citra Niaga, Jombang.Menurut Mulikah, bianya harga akan terus naik hingga Lebaran. Ia tak tahu alasan kenaikan harga, karena pasokan dari pengepul lancar dan tidak mengalami kendala.Kebutuhan lain, seperti cabai rawit bertahan pada harga Rp48 ribu per kilogram, gula putih Rp12 ribu per kilogram, minyak goreng curah Rp11 ribu per kilogram, dan beras Rp7.800 hingga Rp8 ribu per kilogram.(NIN)