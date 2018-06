Atlet Paralayang Tewas Akibat Strap Tak Terpasang

Batu: Seorang atlet paralayang junior, Cherly Aurelia, 20, tewas akibat terjatuh saat terbang di Gunung Banyak, Kota Batu, Jawa Timur, Selasa, 12 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 WIB. Diduga, Cherly terjatuh karena strap pada harness (sabuk) yang dikenakannya tak terpasang.



Ketua Paralayang Jawa Timur, Arif Eko Wahyudi mengatakan menurut analisis sementara, Cherly terjatuh karena strap pada dada dan kedua kakinya tidak terpasang sempurna. Kondisi itu lantas membuat parasut Cherly mengalami Stall hingga terjatuh.

"Kami telah menganalisis dari beberapa video dan foto yang diambil para penonton di lokasi. Sementara ini, diketahui strap yang tidak terpasang" kata Arif di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata.Baca: Atlet Paralayang Jatuh dari Ketinggian 100 Meter Namun, Arif mengaku masih belum mengetahui kondisi tidak terpasangnya strap tersebut apakah terjadi saat Cherly melakukan take off atau saat Cherly sudah terbang di udara. Sebab, set up peralatan terbang dipasang sendiri oleh Cherly."Tidak ada masalah dengan cuaca. Karena saat itu masih pagi dan cuacanya sangat ideal untuk pemula. Kalau memang strap terlepas saat terbang, antisipasinya seharusnya pilot menabrakan diri ke pohon agar nyangkut di pohon," bebernya.Akibat kejadian ini, Arif mengungkapkan pihaknya bakal melakukan evaluasi dan pembenahan besar-besaran. Hal tersebut dilakukan agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali sehingga masyarakat tidak takut dengan olahraga paralayang.Sebagai informasi, Cherly telah memiliki lisensi dengan rating PL-1 dan diperbolehkan terbang secara mandiri. Artinya, Warga Jatigedong, Ploso, Kabupaten Jombang ini punya pengalaman terbang sebanyak 40 kali atau sekitar 3,5 jam.Setelah terjatuh, jenazah Cherly ditemukan oleh warga sekitar dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata, Kota Batu untuk dilakukan visum luar. Selang beberapa saat, jenazah korban kemudian dipulangkan oleh keluarganya ke Jombang.(ALB)