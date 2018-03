Mensos Salurkan Bansos PKH ke Ratusan Keluarga di Sumenep

Sumenep: Menteri Sosial Idrus Marham menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ke 550 KK di Kabupaten Sumenep, Minggu, 4 Maret 2018. Penyerahan Bansos tersebut dihadiri pejabat penting di jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat.



"Karena sesuai pesan Presiden, tidak mengenal hari libur untuk kepentingan rakyat. Sabtu Minggu kita tetap turun untuk kepentingan rakyat," kata Idrus di hadapan penerima Bansos di Pendopo Agung Keraton Sumenep.

Idrus menuturkan, Presiden Joko Widodo berpesan khusus kepadanya agar program prioritas nasional di Kemensos dikawal sungguh-sungguh. Hal itu guna memastikan penerima mendapatkan program sesuai yang dicanangkan, termasuk juga yang diterima sesuai dengan program.Seperti bansos PKH sebesar Rp1,8 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahun yang dicairkan empat kali setahun. Termasuk juga untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sekahtera (Rastra) sebesar 10 kg perbulan, dia menegaskan harus diberikan utuh tanpa potongan.Seluruh bantuan harus dipastikan tepat sasaran dan tepat guna. Penggunan uang bansos harus sesuai pedoman dan tahapan tersebut. "Bila ditemukan ada di antara ibu-ibu tidak sesuai ketentuan, maka bansosnya akan dicabut," tegasnya.Presiden juga mengintruksikan agar seluruh anak KPM yang berprestasi mendapatkan bantuan beasiswa. Mereka juga akan diberi bantuan sosial lainnya.(SUR)