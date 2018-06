Penerbangan di Bandara Juanda Sempat Mengalami Penundaan

Surabaya: Penerbangan di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur terhenti. Beberapa penerbangan pun dilaporkan tertunda.



Seorang warga bernama Mohammad Rizal kepada Medcom.id, Senin 25 Juni 2018 melaporkan bahwa dia sudah tertahan di Bandara Juanda sejak pagi.



"Runway sudah tidak dipakai sejak pukul 9.15. Tidak ada pesawat komersil yang mendarat atau lepas landas," ujar Rizal.



Pria yang menumpang pesawat Lion Air itu menyebutkan tidak ada pengumuman yang diutarakan baik oleh pihak maskapai ataupun pengelola bandara, dalam hal ini Angkasa Pura I.



"Pesawat (Lion Air) belum bisa take off dari Balikpapan," imbuhnya.



Untuk saat ini, penerbangan sudah dibuka kembali sekitar pukul 10.04. "Kini antrean pesawat (untuk take off) sudah terlihat untuk penerbangan pagi. Untuk penerbangan pukul 9.00, bergeser hingga 3 jam," jelasnya.



Menurutnya penutupan bandara terjadi karena ada aktivitas TNI Angkatan Laut. Ketika dikonfirmasi, pihak TNI AL membenarkan hal tersebut.



"Ada acara HUT PUSNERBAL (Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut) hari ini," tutur Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, Laksmana Pertama Gig Jonias Mozes Sipasulta, kepada Medcom.id.



Kini berdasarkan jadwal, landasan pacu bisa dipakai pukul 10.09 oleh Lion Air yang kemudian disusul oleh Citilink pada pukul 10.09.



Adapun penerbangan Lion Air yang menderita keterlambatan akibat penutupan bandara ini, diberikan kompensi berupa nasi kotak dan air minum.





(FJR)