Harga Ayam dan Telur Mulai Naik di Malang

Malang: Harga bahan pokok di Malang, Jawa Timur, merangkak naik pada Rabu, 16 Mei 2018. Terutama ayam dan telur.



Hal ini terungkap saat Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kota Malang meninjau harga sembako jelang Ramadan di sejumlah pasar. Kenaikan harga terjadi sejak beberapa hari terakhir.

"Harga daging ayam naik seribu rupiah perhari dan harga telur naik lima ratus rupiah per hari," kata Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri usai meninjau harga sembako di Pasar Oro Oro Dowo, Kota Malang.Harga daging ayam sebelumnya berada di angka Rp 35 ribu per kilogram, daging telor ayam sebelumnya Rp 25 ribu per kilogram.Kenaikan harga sudah terlihat dari Pasar Oro Oro Dowo dan Pasar Blimbing. Tim Satgas Pangan pun akan terus memantau harga bahan pokok sepanjang Ramadan."Agar kita tahu jika ada gejolak kenaikan harga di pasar," lanjutnya.Tim Satgas Pangan belum menemukan praktek penimbunan beberapa bahan sembako. Dia pun memastikan petugas akan menindak tegas penimbun sembako.Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto mengungkapkan bakal mencari penyebab kenaikan harga yang terjadi di beberapa sembako jelang bulan Ramadhan."Apa karena pasokannya terhambat, atau ada penimbunan, atau faktor lainnya. Sementara ini, Pemkot sudah lakukan pemantauan bersama Bulog dan Pertamina," bebernya.Wahyu mengatakan sejauh ini stabilitas perekonomian di Kota Malang masih terbilang stabil."Cukup bagus. Tidak ada inflasi. Tiap hari dari staf melaporkan ke dinas," pungkasnya.Tim satgas pangan juga didampingi oleh Dinas Perdagangan, Bulog, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengawasan lapangan. Pemerintah bakal menggelar pasar murah pada 31 Mei hingga 1 Juni 2018 untuk menjaga harga.(SUR)