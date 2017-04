650 Presonel Gabungan Siap Amankan May Day di Jombang

Metrotvnews.com, Jombang: Sebanyak 650 personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kabupaten Jombang menggelar apel bersama jelang pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Mereka nantinya bertugas mengamankan peringatan May Day yang dipusatkan di Kebonrojo.



"Pada peringatan May Day nantinya ada panggung hiburan, donor darah, serta aksi sosial lainnya," kata Kapolres Jombang Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto usai apel di halaman Polres Jombang, Jawa Timur, Sabtu 29 April 2017.

Agung berpesan, seluruh personel yang bertugas mengamankan May Day diminta mengutamakan sisi humanis. Buruh bukanlah lawan, tapi rekan yang harus diberikan pelayanan dan pengamanan.Namun, lanjut Agung, petugas juga harus waspada adanya penyusup atau penumpang gelap yang memanfaatkan peringatan May Day di Kabupaten Jombang. Petugas akan disebar di sejumlah titik yang doanggap rawan kemacetan dan rawan kejahatan."Intinya, kita akan memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.(NIN)