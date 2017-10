Presiden Bakal Resmikan Kampung Damai di Sumenep

Metrotvnews.com, Sumenep: Presiden RI Jokowi direncanakan bakal meresmikan Kampung Damai di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Minggu 8 Oktober mendatang. Adalah Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, yang bakal diresmikan sebagai model dengan memberdayakan perempuan sebagai agen pembawa perdamaian.



Senior Officer Media and Campaign Wahid Foundation, Khoirul Anam, menyebut pembentukan kampung damai terinspirasi dari fakta bahwa kaum perempuan punya potensi besar untuk membangun perdamaian. Selain itu, Wahid Foundation ingin melakukan rebranding tentang "The Power of Emak-Emak" yang selalu negatif.



“Kami telah menggandeng tiga perempuan di tiga provinsi mewujudkan hal ini,” ujar Anam di Sumenep, Jumat 6 Oktober 2017.





Kampung damai akan mendorong perempuan sebagai penguat ideologi dan ekonomi. Penguatan ideologi lewat memberikan pemahaman tentang perdamaian dan agama yang asyik. Penguatan ekonomi dengan bimbingan bisnis dan inovasi.



“Kami juga bikin koperasi. Ibu-ibu yang kesulitan dana untuk membuka usaha nanti bisa datang ke koperasi,” katanya.



Wahid Foundation juga akan memberikan bimbingan jurnalisme dasar kepada kaum ibu, dengan mengusung gerakan berani bercerita. Harapannya, kaum ibu-ibu bisa bercerita tentang dirinya melalui tulisan.



Yayasan yang dikelola keluarga dan kerabat dari almarhum Presiden Abdurrahman Wahid ini akan menginisiasi dua kampung damai yang berlokasi di Sumenep dan Malang.

