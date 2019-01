Polisi Menduga Ada Artis Lain Terlibat Prostitusi Daring

Surabaya: Polda Jawa Timur masih mengembangkan keterlibatan artis lain dalam kasus porstitusi daring di Surabaya, Jawa Timur. Dua muncikari yang ditangkap Polda Jatim diduga memiliki jaringan model hingga artis.



"Ini masih taraf pemeriksaan barang bukti melalui handphone milik dua artis VA dan AS serta dua muncikari," kata Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Harrisandi di Mapolda Jatim, Minggu, 6 Januari 2018.

Baca: VA dan AS Menginap di Polda Jatim Harrisandi menjelaskan, besar kemungkinan mulai dari model hingga artis masuk dalam jaringan bisnis porstitusi daring di Surabaya. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan barang bukti handphone yang disita polisi.Meski begitu, polisi masih enggan membeberkan temuan awal tersebut. "Kemungkinan bisa artis lain. Kita lihat dulu nanti hasil pemeriksaannya, ini masih proses penyidikan. Setelah selesai kita gelarkan," jelas Harrisandi.Hingga saat ini, pihak kepolisian masih intensif memeriksa VA dan AS serta dua muncikari. Disamping itu, polisi juga telah memeriksa pihak pemesan yang diketahui merupakan seorang pengusaha di Surabaya."Sejak kemarin sudah kami periksa. Ada yang pulang, karena statusnya masih saksi. Pemesannya seorang pengusaha di Surabaya bersama rekannya," beber Harrisandi.Baca: Tarif VA Capai Rp80 Juta Sekali Kencan Sebelumnya Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim mengamankan lima orang terduga kasus prostitusi online di salah satu hotel di Surabaya, Sabtu, 5 Januari 2019. Kelima orang itu adalah, dua orang artis terkenal berninisial VA dan AS, dua orang manajemen dan satu tersangka merupakan muncikari.(DEN)