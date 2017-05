Bulog Surabaya Utara Gelar 'Gerakan Stabilisasi Pangan' di 15 Lokasi

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Perum Bulog melakukan operasi pasar di 15 titik di Jawa Timur. Kegiatan itu berlangsung di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik untuk meminimalisasi lonjakan harga jelang Ramadan.



Menurut Wakil Kepala Sub Divre Surabaya Utara, Irlia Dwi Putri, mengatakan operasi pasar berlangsung serentak mulai 17 hingga 30 Mei 2017. Kegiatan bertajuk 'Gerakan Stabilisasi Pangan'.

"Biasanya, harga kebutuhan bahan pokok akan terjadi lonjakan saat menjelang puasa. Makanya kami gelar kegiatan ini," ungkap Irlia Dwi Putri, saat jumpa pers di Buduran Sidoarjo, Kamis, 18 Mei 2017.Gerakan ini dilakukan di pusat keramaian, pasar asosiasi, outlet pangan pemerintah, dan rumah pangan kita (RPK). Irlia berharap kegiatan itu dapat menstabilkan harga di pasaran."Yang paling signifikan naiknya yaitu bawang putih. Sekarang harganya Rp48 ribu hingga Rp50 ribu. Naiknya sekitar Rp10 ribu. Kami menjualnya dengan harga Rp38 ribu per kilogram," kata Irlia.Irlia mengingatkan warga untuk tak resah. Sebab persediaan bahan pokok aman hingga selepas Ramadan nanti. Apalagi, pemerintah baru mengimpor bawang putih sebanyak 20 ton.Dalam operasi pasar, Bulog menjual sejumlah bahan pokok dengan harga sebagai berikut:1. Beras medium, Rp8.800 per kg2. Beras premium, Rp10.250 per kg3. Gula pasir, Rp12.200 per kg4. Bawang merah, Rp21.000 per kg5. Bawang putih, Rp38.000 per kg6. Minyak goreng, Rp11.000 per kg7. Tepung terigu, Rp7.500 per kg8. Telur, Rp19.500 per kg(RRN)