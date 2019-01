Polda Jatim Amankan Satu Mucikari di Jakarta

Surabaya: Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur tidak hanya menangkap lima orang terduga kasus prostitusi daring di Surabaya. Polisi juga menangkap satu terduga mucikari di Jakarta.



"Iya, masih ada satu orang lagi yang kita amankan. Dia adalah mucikari," kata Kasubdit V Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus, AKBP Harissandi, di Mapolda Jatim, Sabtu, 5 Januari 2019.

Mucikari ini diduga terlibat dalam kasus prostitusi daring yang menjerat dua artis VA dan AS di Surabaya. Sang mucikari pun diterbangkan menuju Surabaya dari Ibu Kota."Satu orang mucikari ini akan tiba di Surabaya sekitar jam 23.30 WIB malam ini. Soalnya penerbangannya sekitar jam 23.00 WIB," kata Haris.Polda Jawa Timur sedang memeriksa lima orang yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi daring. Dua di antaranya merupakan artis peran, AS dan VA. Sedangkan tiga orang lainnya merupakan satu mucikari dan dua orang manajemen."Jadi nanti akan ada enam orang yang kita amankan," katanya.Dua artis itu pun disebut cukup kooperatif selama pemeriksaan. Keduanya menjawab pertanyaan penyidik dengan lugas dan jelas."Mentalnya bagus, meski tadi sempat syok," kata Haris.Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim mengamankan lima orang terduga kasus prostitusi online di salah satu hotel di Surabaya, Sabtu, 5 Januari 2019. Kelima orang itu adalah, dua orang artis terkenal berninisial VA dan AS, dua orang manajemen dan satu tersangka merupakan mucikari.(DRI)