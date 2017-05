Harga Daging Naik, Satgas Pangan belum Bertindak

Metrotvnews.com, Sumenep: Harga sejumlah bahan pangan di Sumenep, Jawa Timur, naik. Namun Satuan Tugas (Satgas) Pangan belum bertindak.



Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Sukaris, mengatakan Satgas Pangan masih memantau harga jual komoditas. Setelah itu, barulah tim melihat: apakah harga-harga di pasar sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan atau tidak.

"Sebelum bergerak, tim masih mau rapat dulu. Tim terdiri dari unsur Disperindag, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Polres," terang Sukaris di ruang kerjanya di Sumenep, Rabu 17 Mei 2017.Sementara itu pantauan Metrotvnews.com di Pasar Anom Sumenep, harga daging ayam potong naik dari Rp28 ribu menjadi Rp30 ribu per kg. Harga daging ayam kampung naik dari Rp65 ribu menjadi Rp70 ribu per kg. Sedangkan harga daging sapi naik dari Rp100 ribu menjadi Rp110 ribu per kg.Hawiyah, pedagang, mengaku permintaan daging meningkat. Itu berdampak pada harga jual.Permintaan meningkat sejak sebulan sebelum Ramadan. Biasanya, warga Sumenep memasak daging untuk menggelar selamatan menjelang Ramadan."Sepertinya harga daging akan naik saat Ramadan nanti," ujar Hawiyah.(RRN)