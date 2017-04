Pencarian Korban Longsor Ponorogo Fokus di Sektor D

Metrotvnews.com, Surabaya: Tim penanganan bencana longsor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mencari 25 korban di empat titik, yakni sektor A, B, C, dan D. Namun, kini Tim SAR gabungan lebih fokus melakukan pencarian di sektor D.



"Tim penanganan bencana menambah sektor pencarian bencana longsor di titik D. Sebab unit K9 (anjing pelacak) sudah menemukan perkiraan titik bau jasad korban," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Benny Sampir Wanto, saat menerima laporan harian Pusdalops PB BPBD Jatim, Kamis, 6 April 2017.

Menurut Benny, hal itu dilakukan untuk mempercepat pencarian 25 korban longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung.Di sektor D, lanjut Benny, tim juga membuat akses aliran air dari sektor A, B, dan C yang tertutup karena pembukaan jalan baru. Tujuannya agar tidak mengalir ke rumah warga."Sementara di sektor B, tim menyisir ke lokasi rumah penduduk bernama Bintomo serta ke arah atas di lokasi tumpukan tanah yang masih blank spot, antara sektor A dan B," ujarnya.Sedangkan di sektor C, tim menyisir ke arah atas bukit. Tak hanya itu, alat-alat berat di masing-masing sektor juga dipindahkan. Alat berat di sektor A dipindahkan ke sektor B dan sektor C dipindahkan ke sektor D."Sedangkan alat berat sektor D dimanfaatkan untuk penguatan membendung aliran sungai, sehingga tidak masuk ke rumah warga," ujarnya.Untuk meminimalisasi longsor yang tidak diinginkan, petugas melakukan penyemprotan tanah mengendalikan longsor. Menurut Benny, proses pencarian korban selama ini belum optimal, karena rata-rata pencarian hanya bisa dilakukan selama enam jam."Faktor cuaca menjadi alasan utama. Sebanyak 10 alat berat dipergunakan, satu unit rusak. Sampai saat ini, dari 28 orang yang hilang, baru tiga orang yang ditemukan dalam keadaan meninggal," pungkasnya.(SAN)