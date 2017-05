Stabilkan Harga, Bulog Jatim Operasi Pasar Hingga Lebaran

Metrotvnews.com, Surabaya: Bulog Divre Jawa Timur akan melakukan operasi pasar (OP) hingga dua pekan mulai besok, Kamis 18 Mei 2017. OP ini dilakukan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Lebaran 2017.



"OP ini akan kami lanjutkan pada Ramadan hingga Lebaran," kata Kepala Bulog Divre Jatim, Usep Karyana, di kantornya Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu, 17 Mei 2017.

Menurut Usep, hampir semua kebutuhan pokok di pasar-pasar masih stabil. Hanya harga komoditi bawang putih yang mengalami lonjakan tinggi, yakni sekitar Rp55 hingga Rp60 ribu per kg, lebih tinggi dari harga sebelumnya sekitar Rp30 ribu.Karena itu, kata Usep, Bulog Jatim akan melakukan OP untuk menstabilkan harga di pasaran. Sebagai stabilitator harga, kata Usep, Bulog juga akan mengawal 11 komiditas kebutuhan pokok, termasuk bawang putih.Sementara terkait fenomena lonjakan bawang putih, Usep mengatakan siap mengelontorkan stok bawang putih sebanyak 120 ribu ton melalui Rumah Pangan Kita (RPK), bentukan Bulog. "Harga bawang putih sendiri di sana kami patok sekitar Rp28 ribu per kilonya," terangnya.Selain bawang putih, harga gula di RPK sekitar Rp12.500 per kg, lalu bawang merah Rp22 ribu per kg, dan harga beras sekitar Rp53ribu per 5 kg."Harga komoditas di RPK lebih murah di banding harga di pasaran, hanya harga bawang putih yang mengalami lonjakan tinggi," ujarnya.(ALB)