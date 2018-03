Sistem Pendidikan di Sampang Diminta Dievaluasi

Surabaya: Kasus penganiayaan murid terhadap guru yang berujung kematian di Sampang, Madura, menarik perhatian Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Orang nomor dua di Pemprov Jatim itu meminta Dinas Pendidikan Jatim harus melakukan evaluasi.



"Untuk kasus hukumnya, biar kepolisian yang bertindak," kata Gus Ipul di Surabaya, Jatim, Jumat 2 Februari 2018.

Menurut Gus Ipul, sekolah merupakan tempat menuntut ilmu dan akhlak. Sehingga Disdik Jatim perlu memperbaiki dan membuat aturan agar kejadian serupa tak terulang.Sementara itu Polres Sampang menyelidiki kejadian tersebut. Polres menangkap HI, siswa SMAN 1 Torjun yang memukul guru di dalam kelas.Guru bernama Budi Cahyono tengah mengajar kesenian di Kelas XII SMAN 1 Torjun, Kamis 1 Februari 2018. Budi mendekati HI yang sedang tidur dan mencoretkan tinta di wajah murid tersebut.HI tak terima. HI melayangkan pukulan ke Budi. Pukulan mengenai pelipis guru tak tetap tersebut.Sepulang ke rumah, Budi tak sadarkan diri. Keluarga lalu membawa Budi ke RSUD Dr Soetomo."Korban diduga mengalami mati batang otak dan meninggal dunia," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera.(RRN)