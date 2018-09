Bravo-5 Target 10 Juta Suara untuk Jokowi-Ma'ruf Amin

Surabaya: Dukungan terhadap pasangan capres/cawapres nomor 1, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, terus mengalir. Kali ini datang dari Tim Bravo-5 Jawa Timur yang menggelar deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf di bawah komando Ubaidillah Amin Moechammad.



"Kami siap memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kami target menyumbang 10 juta suara di Jatim untuk Jokowi-Ma'ruf," kata Gus Ubaid, sapaan akrabnya, di sela deklarasi dan pelantikan gabungan pengurus Bravo-5 Kabupaten/Kota se-Jatim di Rolag Cafe Surabaya, Minggu, 30 September 2018.

Gus Ubaid mengatakan akan melakukan berbagai cara positif agar bisa mencapai target tersebut. Di antaranya mesosialisasikan ke masyarakat terkait keberhasilan pemerintah dalam membangun bangsa ini."Kami akan door to door langsung dengan masyarakat, untuk menyampaikan program keberhasilan Pak Jokowi dalam memimpin negeri ini. Kami juga akan menangkal berita-berita hoax, dan semua tim relawan dilarang keras untuk black campaign dalam menyampaikan keberhasilan Pak Jokowi," katanya.Acara tersebut tak hanya dihadiri perwakilan Bravo-5 dari 38 Kabupaten/Kota se- Jatim. Juga dihadiri perwakilan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Jokowi-Ma'ruf Amin, seperti Ruhut Sitompul.Bravo-5 merupakan relawan pendukung capres/cawapres nomor 1 Jokowi-Ma'ruf. Sejumlah petinggi masuk dalam jajarannya, antara lain Gubernur Jatim Soekarwo alias Pakde Karwo sebagai anggota Dewan Pembina Bravo-5, Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa, Mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Mantan Wakil KSAL Laksdya TNI (Purn) Fred Lonan, Doris Pandjaitan, dan Yoke C Katon.(RRN)