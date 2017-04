Ada Teroris di 3 Wilayah, Gubernur Jatim: Tingkatkan 3 Pilar Plus

Metrotvnews.com, Surabaya: Tiga pilar plus yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tampaknya belum berjalan maksimal. Penangkapan pelaku teror di tiga tempat berbeda pada waktu berdekatan, bisa jadi buktinya.



Namun, Gubernur Jatim Soekarwo tak banyak berkomentar perihal tersebut. Ia hanya menyatakan telah menyerahkan kasus itu kepada polda setempat.

"Ini sangat securities permasalahannya. Kami percayakan ke Polda, kita serahkan sepenuhnya ke Polda, selaku pihak berwenang. Nanti biar Pak Kapolda saja yang merilis," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, di sela acara Partai Demokrat Peduli Ponorogo di kantor DPD Partai Demokrat (PD) Jatim, Sabtu, 8 April 2017.Saat ditanya apakah tiga pilar plus tidak berjalan dengan baik, ia juga tak banyak komentar. Pakde Karwo hanya menyatakan saat ini yang terpenting adalah meningkatkan tiga pilar plus itu.Karena itu, ia mengimbauan seluruh Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim untuk menguatkan tiga pilar plus dalam melakukan kegiatan pengamanan di Jatim. Tiga pilar itu adalah aparat Babinsa (TNI), Babinkamtibmas (Polri), dan kepala desa, plus tokoh agama serta tokoh masyarakat di Jatim."Secara profesional polisi akan dibantu TNI untuk mengamankan Jatim dari aksi terorisme. Kami imbau kepada seluruh elemen masayarakat, tokoh, dan lainnya meningkatkan, menguatkan tiga pilar plus itu. Karena itu merupakan kunci membangun Jatim agar tetap aman," jelasnya.Ia meminta masyarakat melapor jika mengetahui ada orang asing, berprilaku asing di lingkungan sekitar. Dengan informasi dari masyarakat itu tentu akan membantu aparat dan merupakan bagian penting dalam upaya menjaga keamanan dengan menciptakan rasa aman dan nyaman."Ini untuk membantu aparat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Semua daerah di Jatim menjadi prioritas terutama daerah pantura. Ini menjadi pekerjaan intelijen untuk mengungkapnya," tegasnya.Detasemen Khusus (Densus) 88 mengamankan beberapa terduga teroris, termasuk menembak enam orang lainnya. Ini terjadi selama dua hari berturut-turut di tiga wilayah di Jatim.Pada Jumat, 7 April 2017, Densus 88 menangkap tiga terduga teroris di wilayah Paciran, Kabupaten Lamongan. Kemudian pada hari berikutnya, Sabtu 9 April, Tim Densus 88 juga menembak mati enam orang terduga teroris dan seorang lainnya ditangkap dalam keadaan hidup di kawasan ladang jagung, Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.Di hari yang sama, Tim Densus 88 juga menangkap seorang pria di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Yang bersangkutan merupakan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2014-2019 dari Partai Kesejahteraan Masyarakat (PKS).(SAN)