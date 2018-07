Kurang Pasokan, Harga Telur Ayam di Malang Naik

Malang: Harga telur ayam di sejumlah pasar di Kota Malang, Jawa Timur terpantau merangkak naik. Salah satunya di Pasar Oro-Oro Dowo, harga telur mencapai Rp26 ribu per kilogram (kg).



Salah satu pedagang Pasar Oro-Oro Dowo, Juwono mengatakan sebelumnya harga telur di pasar tersebut rata-rata berkisar antara Rp22 ribu per kg hingga Rp23 ribu per kg.

"Harga telur saat ini naik Rp26 ribu per kilogramnya. Kenaikan ini terjadi sejak empat hari lalu," katanya saat ditemui Medcom.id, Kamis, 12 Juli 2018.Pria berusia 56 tahun ini menilai kenaikan harga telur tersebut disinyalir karena berkurangnya pasokan dari agen yang berada di Kota Malang. Dia pun berharap agar harga telur dapat segera turun."Malah saya dengar isunya kenaikan harga telur ini karena banyaknya ayam yang mati," ujarnya.Meski harga telur melonjak, Juwono mengaku tidak terjadi penurunan penjualan. Penjualan telur tetap stabil lantaran pembeli terpaksa membeli dengan alasan kebutuhan."Pembeli sempat mengeluh tapi pada akhirnya tetap membeli karena kebutuhan. Dalam sehari, saya biasa rutin jual 40 kg telur ayam," ungkapnya.Sementara itu, Juwono mengungkapkan kenaikan harga ini tidak terjadi pada komoditas lainnya. Salah satunya, harga bawang merah yang stabil selama dua bulan dengan kisaran Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per kg.(ALB)