Kejari Periksa Sejumlah Pejabat Usut Aset Pemkot Surabaya

Metrotvnews.com, Surabaya: Kejaksaan Negeri Surabaya, Jawa Timur, mengebut proses penyelamatan aset Pemerintah Kota Surabaya. Beberapa pejabat pemerintahan pun diperiksa.



Kepala Kejari Surabaya Didik Farhan Alisyahdi mengatakan tim bergerak sejak Senin 4 April 2017. Tim penyelamat aset memeriksa sejumlah pejabat terkait aset Pemkot Surabaya.

"Yang kami periksa yaitu pejabat yang masih aktif maupun sudah pensiun," kata Didik di Kantor Kejari Surabaya, Rabu 5 April 2017.Didik mencontohkan pejabat dari Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Dinas Cipta Karya, Badan Pertanahan Nasional, hingga Dinas Perhubungan.Tahap awal, lanjut Didik, tim fokus mengusut kepemilikan dua aset yaitu Waduk Wiyung dan Marvell City di Jalan Upak Jiwa Surabaya. Waduk Wiyung dan Marvell City merupakan dua dari sebelas aset milik Pemkot Surabaya yang hilang.Diduga, aset itu dilepas ke pihak swasta. Didik pun menduga pelepasan aset terjadi sebelum Tri Rismaharini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya."Untuk menelusurinya, kami maraton memeriksa sejumlah saksi. Belum ada tersangka. Tunggu aja perkembangannya," ungkap Didik.Sembilan aset lain pun masih dalam penyelidikan. Tapi, ujar Didik, penyidik masih fokus pada dugaan pelepasan aset Waduk Wiyung dan Marvell City.Beberapa waktu lalu, Pemkot Surabaya meminta bantuan Kejari untuk mengusut kepemilikan sejumlah aset. Sebab aset-aset itu terancam lepas ke tangan swasta.1. PDAM, Jalan Basuki Rahmat 119-121 Surabaya.2. PDAM, Jalan Prof Dr Moestopo No 2 Surabaya.3. Gedung Pancasila, Jalan Indragiri No 6 Surabaya.4. Waduk Wiyung, di Kelurahan Babatan kecamatan Wiyung.5. Jalan Upa Jiwa, berupa Tanah aset Pemkot (Marvell City/PT Assa Land).6. Kolam Renang Berantas, Jl Irian Barat No 37 - 39.7. PT Sasana Taruna Aneka Ria (THR).8. PT IGLAS, Jl Ngagel 153 -157.9. Taman Makam Pahlawan, Jl Mayjend Sungkono.10. Permasalahan Gedung Kantor Satpol PP.11. PT Abbatoir Surya Jaya.(RRN)