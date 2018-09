Pencoblosan Ulang Pilkada Sampang 27 Oktober

Sampang: Komisi Pemilihan Umum Sampang, Jawa Timur menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayahnya pada 27 Oktober 2018 mendatang. Penetapan didasarkan pada jeda waktu yang ditentukan Mahkamah Konstitusi (MK).



"Kami sudah koordinasikan tanggal pelaksanaan PSU itu dengan pihak terkait, termasuk kepolisian," katanya.

KPU, kata dia, juga sudah meminta Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyebarkan informasi itu ke masyarakat selain sosialisasi yang dilakukan KPU.Berdasar rencana kerja yang sudah di susun, Syamsul yakin pihaknya bisa melaksanakan PSU sesuai yang ditetapkan. Sebab, saat ini proses validasi DPT yang menjadi isu utama sedang proses penyelesaian.Menurutnya, saat ini proses validasi by name by adress yang sudah dilakukan mencapai 235.509 dari total DPT 380.332 jiwa.Sementara itu, pejabat Bupati Sampang, Jonathan Judianto, meminta seluruh camat di wilayahnya ikut menfasilitasi kelancaran pelaksanaan PSU.Para camat diminta menyediakan data yang dibutuhkan KPU terutama yang berkaitan dengan data pemilih. Mereka juga diminta berkomunikasi dengan kepala desa berkaitan dengan pelaksanaan PSU."Para Camat harus menjalin komunikasi yang baik dengan kepala desa, PPK dan PPS dan memberikam dukungan penuh terhadap mereka," tegasnya.(ALB)