BI Goes to Campus Disambut Meriah di Malang

Malang: Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan BI Goes to Campus 2018 di empat kota. Salah satunya, Malang, Jawa Timur. Tepatnya di Gedung Samantha Krida, Universitas Brawijaya (UB), Kamis, 8 November 2018.



UB menjadi kampus pertama yang disambangi BI Goes to Campus. Narasumber yang hadir pada acara ini yaitu Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat, anggota DPR RI Andreas Eddy Susetyo, dan Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun.

Bank Indonesia mengedukasi mahasiswa mengenai pentingnya penerapan ekonomi digital (Foto:Medcom.id/Daviq Umar)

Mahasiswa antusias mengikuti BI Goes to Campus 2018 di Universitas Brawijaya (Foto:Medcom.id/Daviq Umar)

Direktur Dapartemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat menjelaskan alasan UB menjadi lokasi penyelenggaraan. Berdasarkan data statistik, Kota Malang memiliki jumlah mahasiswa cukup besar."Ada sekitar 250 ribu mahasiswa di sini. Ini menjadikan suatu segmen untuk komunikasi kami yang besar. Kami juga tahu UB menghasilkan tokoh-tokoh masyarakat, kampusnya dinamis, respons serta antusiasnya juga besar," kata Arbonas.Acara yang memasuki tahun kelima ini mengusung tema Ekonomi Digital dan Perlindungan Konsumen. BI bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penerapan ekonomi digital seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi secara digital.Rangkaian acara BI Goes to Campus diisi kegiatan berupa talkshow, workshop video, dan blog."Pada acara ini ada vlog blogger dan blogger competition. Mahasiswa bisa menulis apa yang didapat dari kegiatan ini, bahkan memberikan masukan bagaimana tanggapan mereka terhadap digital ekonomi. Juga komentar mereka tentang apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dengan kemajuan teknologi ini. Semoga komunikasi yang kami lakukan tepat sasaran," ujar Arbonas.Sementara itu, Wakil Rektor III UB Dr Arief Prayitno menilai BI Goes to Campus merupakan program yang bagus bagi insan akademik, khususnya mahasiswa."Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa akan sukses. Saya yakin mahasiswa antusias dengan acara ini," ucap Fuad.Pantauan Medcom.id di lokasi acara, ratusan mahasiswa sangat antusias mengikuti acara ini. Sejak pukul 07.00 WIB, mahasiswa sudah mengantre di depan kampus.Salah satu mahasiswa UB, Fuad Hanafi Aulawi, menuturkan mengetahui acara ini dari spanduk yang dipasang di pinggir jalan. Dia tertarik dengam tema Ekonomi Digital dan Perlindungan Konsumen."Saya kebetulan memang suka main uang online kayak PayPal, transaksi menukarkan rupiah ke dolar. Jadi, melalui acara ini saya ingin tahu arah ekonomi digital di Indonesia," katanya.Fuad mengaku bekerja sebagai freelancer di sebuah website lawyer and social marketing. Kliennya yang berasal dari luar negeri biasa bertransaksi menggunakan PayPal."Melalui acara ini saya jadi mengerti mau dibawa ke mana mata uang digital. Karena Indonesia punya kebijakan sendiri dan saya belum mendalami kebijakan itu," kata Fuad.Setelah UB, BI Goes to Campus selanjutnya dilaksanakan di Universitas Sriwijaya, Palembang (15 November); Universitas Patimura, Ambon (22 November); dan Institut Teknologi Bandung, Bandung (28 November).(ROS)