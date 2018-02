Siswa Pemukul Guru Ditahan di Lapas Sampang

Surabaya: Tersangka penganiayaan guru oleh muridnya di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, HI, kini ditahan ditahan di Lapas Sampang, Madura.



"Setelah ditetapkan tersangka, pelaku sudah ditahan di Lapas Sampang," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, dikonfirmasi, Sabtu, 10 Februari 2018.

Barung menuturkan, semula HI akan ditahan di Polres Sampang. Namun petugas memindahkannya ke Lapas Sampang, lantaran di Mapolres Sampang tidak ada ruang tahanan khusus anak."Makanya kemudian petugas menitipkan tersangka ke Lapas Sampang, di sana ada tahanan tempat anak-anak," ujarnya.Kasus penganiayaan menimpa seorang guru bernama Budi Cahyono. Aksi kekerasan itu terjadi saat tengah proses belajar mengajar dalam mata pelajaran (mapel) kesenian di Kelas XII SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura, Kamis 1 Februari 2018. Budi mendekati HI yang sedang tidur dan mencoretkan tinta di wajah muridnya tersebut.Namun HI tak terima. HI kemudian melayangkan pukulan ke Budi. Pukulan mengenai pelipis guru hingga terjatuh. Sepulang ke rumah, Budi tak sadarkan diri. Keluarga lalu membawa Budi ke RSUD Dr Soetomo dan akhirnya Budi meninggal dunia. Kini, HI harus berhadapan dengan hukum akibat perbuatannya.(LDS)