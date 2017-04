Polres Jombang Razia Perbatasan untuk Cegah Mobilisasi Massa Buruh

Metrotvnews.com, Jombang: Satuan Lalu Lintas Polres Jombang akan melakukan razia dan penyekatan di wilayah perbatasan menuju Surabaya saat H-1 dan pagi hari peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei. Hal ini dilakukan untuk mencegah mobilisasi buruh yang akan berangkat demo ke Surabaya.



"Sesuai dengan intruksi pimpinan, kita akan semaksimal mungkin mencegah mobilisasi massa ke Surabaya saat peringatan Hari Buruh Internasional," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jombang Ajun Komisaris Inggal Widya Perdana di kantornya, Jalan K.H. Wahid Hasym Jombang, Jawa Timur, Jumat 28 April 2017.

Inggal menjelaskan, wilayah perbatasan yang menjadi fokus pihaknya berada di Kecamatan Mojoagung yang merupakan akses menuju Surabaya. Kawasan tersebut dilalui jalur nasional Surabaya-Madiun.Sasaran penyekatan, yakni angkutan umum atau bus tujuan Surabaya yang mengangkut buruh untuk demonstrasi ke Surabaya. "Jika memang kita temukan, akan kita imbau untuk kembali dan melaksanakan kegiatan May Day di daerah asal," imbuh Inggal.Menurut Inggal, pihaknya menerjunkan 80 personel saat peringatan May Day. Mereka bertugas membatu pengamana arus lalu lintas di Kabupaten Jombang. Apalagi, May Day tahun ini bertepatan dengan libur panjang yang dimulai sejak 29 April 2017."selain personel dari jajaran lalu lintas, nantinya kita juga berkerja sama dengan polsek jajaran dalam rangka pengamanan aksi May Day dan libur panjang," pungkasnya.(NIN)