Ayah Bayi J Minta Penganiaya Anaknya tak Ditahan

Metrotvnews.com, Denpasar: Otmar Daniel Adelsberger, ayah dari bayi J, tak menginginkan polisi menjebloskan pasangannya, Mariana Dangu, ke penjara. Mariana merupakan tersangka kasus kekerasan yang terjadi pada bayi J di Bali.



Baca: Polda Bali Tetapkan Ibu Bayi J Tersangka

Otmar berkebangsaan Austria. Berita soal kekerasan yang dialami putranya itu sudah ia dengar. Otmar sedih melihat pemberitaan terkait bayi J dan Mariana.Melalui pengacaranya, Otmar meminta polisi tak memenjarakan Mariana."I want she get a theraphy not jail," ungkap Otmar lewat pengacaranya Benyamin Seran ketika berbincang dengan Metrotvnews.com, Senin 31 Juli 2017.Polisi menjemput Mariana di sebuah klinik psikologi di Denpasar. Polisi menetapkannya sebagai tersangka pada Jumat 27 Juli 2017.Direktur Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol Sang Made Mahendra Jaya mengatakan telah memeriksa Mariana. Mariana lalu ditahan di Mapolda Bali."Sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak kemarin malam pada saat penjemputan," kata Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol Sang Made Mahendra Jaya kepada Metrotvnews.com saat dikonfirmasi, Sabtu 29 Juli 2017.Mahendra juga telah memeriksa sedikitnya tiga saksi yang berada di tempat kejadian perkara di kawasan Kuta. Polisi mengamankan barang bukti berupa ember.Kasus penyiksaan bayi J ini bermula dari beredarnya video di Facebook. Ada dua video yang diunggah akun bernama Eva Vega di Facebook.Video pertama berdurasi 34 detik itu menampilkan bayi J menangis sambil meronta-ronta karena dicubit dan dipukul oleh Mariana yang tak lain ibu kandungnya sendiri. Pada video kedua, terlihat bayi J diseret ke kamar mandi oleh ibunya.Di dalam kamar mandi, Mariana kembali menyiksa anaknya dengan cara mengguyurnya dengan air berkali-kali. Sang ibu juga menyiramkan sabun cuci piring ke kepala dan tubuh bayi mungil itu.Bayi J tak henti-hentinya menangis. Dalam video itu juga terdengar suara Mariana mengatakan, "This is drama (ini drama)!"Kedua video tersebut ternyata direkam sendiri oleh Mariana. Video kemudian dikirimkan kepada kenalan Mariana, hingga akhirnya beredar luas di dunia maya.(RRN)