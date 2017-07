Pilgub Jatim, Elektabilitas Risma Anjlok

Metrotvnews.com, Surabaya: Tingkat keterpilihan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon gubernur (cagub) di Pilgub Jawa Timur 2018 anjlok. Padahal, elektabilitas Risma sempat berada di posisi kedua dibawah Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.



CEO The Initiative Institute Airlangga Pribadi mengungkapkan, alasan terpuruknya eletabilitas Risma lantaran sikap Risma kerap menolak dicalonkan sebagai cagub. Bahkan Risma cendrung apatis saat dikaitkan dengan Pilgub Jatim.

"Posisi teratas masih Gus Ipul 44,6 persen, Khofifah 37,3 persen. Posisi Risma yang sebelumnya berada di posisi kedua dengan mendapat 23 persen, sekarang turun drastis menjadi 18,10 persen," kata Airlangga saat rilis hasil survei, di Surabaya, Kamis, 20 Juli 2017.Pria yang akrab disapa Angga itu menambahkan, lain halnya dengan Khofifah yang mengalami kenaikan signifikan. Hal itu disebabkan isu-isu yang menyatakan Khofifah akan kembali bertarung di Pilgub Jatim untuk yang ketiga kalinya."Tidak menutup kemungkinan dari Khofifah maju atau tidak, tetap akan memberikan pengaruh terhadap dukungan Khofifah," ujarnya.Sedangkan Gus Ipul, mempunyai nilai lebih sehingga elektabilitasnya tinggi dibandingkan nama-nama lainnya. Ini karena Gus Ipul telah menyatakan lebih awal untuk maju di Pilgub Jatim. "Gus Ipul sudah ada keputusan untuk daftar cagub Jatim lebih awal. Sementara Khofifah belum secara resmi menyatakan maju. Ini masih sangat dinamis, dan bisa berubah jika calon menyatakan resmi maju," kata Angga.Survei The Initiative Institute ini diselenggarakan pada 15-30 Juni 2017 meliputi 38 kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan metode multistage random sampling, Face To Face Interview (FTF). Dengan mengambil 1.140 responden di 38 Kabupaten/Kota di Jatim, dengan margin of error 3,2 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.(ALB)