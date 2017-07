Posisi Gus Ipul Sebagai Cagub Jatim Belum Aman

Metrotvnews.com, Surabaya: Posisi Saifullah Yusuf alias Gus Ipul belum aman di Pilkada Jatim, meski dalam berbagai lembaga survei menyebut elektabilitasnya paling tinggi dibandingkan tokoh lainnya. Sebab, elektabilitas Gus Ipul masih jauh dari angka aman, yakni sebesar 44,6 persen.



"Jadi posisi Gus Ipul aman kalau elektabilitasnya berada di angka lebih dari 50 persen atau 60 persen, dan harus selisih 10 persen dari kandidat lainnya. Kalau sudah berada di posisi aman, keterpilihan sebagai gubernur sangat besar," kata CEO The Initiative Institute, Airlangga Pribadi, saat merilis hasil survei di salah satu rumah makan di Jalan Bangka, Surabaya, Kamis, 20 Juli 2017.

Menurut Angga, sapaan akrabnya, elektabilitas Gus Ipul sebesar 44,6 persen berpotensi disalip kandidat lainnya, seperti Khofifah Indar Parawansa yang mencapai 37,3 persen. Apalagi, kata Angga, keterpilihan Khofifah cukup baik, meski belum secara resmi maju Pilgub Jatim."Bu Khofifah belum menyatakan secara resmi maju elektabilitasnya sudah mendekati Gus Ipul. Itu akan berubah kalau bu Khofifah sudah memastikan maju. Makanya saya sebut posisi Gus Ipul masih belum aman," kata Angga.Survei The Initiative Institute ini diselenggarakan pada 15-30 Juni 2017 meliputi 38 kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan metode multistage random sampling, Face To Face Interview (FTF). Dengan mengambil 1.140 responden di 38 Kabupaten/Kota di Jatim, dengan margin of error 3,2 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.Ada tiga tokoh tertinggi keterpilihan sebagai Gubernur Jatim. Posisi pertama adalah Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebesar 44,6 persen, disusul Khofifah Indar Parawansa 37,3 persen dan Tri Rismaharini 18.10 persen. Sementara untuk popularitas, Khofifah berada di posisi pertama sebesar 91,10 persen, sedangkan Gus Ipul terpaut sedikit sebesar 88,40 persen, dan Risma 68.10 persen.(ALB)