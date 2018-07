KPU Daerah Diminta Data Ulang Warga Binaan

Surabaya: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menginstruksikan KPU Kabupaten/kota untuk mendata ulang penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas). Ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi pemilu 2019 mendatang.



Divisi Teknis Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam, mengatakan bahwa sampai saat ini banyak penghuni lapas (narapidana) yang belum terdata sebagai pemilih. Hal itu lantaran banyaknya jumlah penghuni yang keluar masuk lapas, sehingga identitas penghuni lapas banyak yang tidak valid.

"Karena itu kami minta KPU di Kabupaten/Kota untuk mendata ulang penghuni lapas. Sebab ada banyak nama yang tidak sesuai KTP atau KK (Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga). Misalnya menggunakan nama alias. Kadang nama desa asal tempat tinggal juga tidak ada, sehingga mereka tidak terdata dalam pencatatan kependudukan," kata Anam dikonfirmasi, Jumat, 27 Juli 2018.Untuk perekaman ulang tersebut, KPU Kabupaten/kota, lanjut Anam bisa berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat, serta lapas masing-masing. “Mereka bisa meminta data riil kepada lapas, by name by address. Sehingga ketahuan, mana yang terdata dan belum,” katanya.Anam mengatakan bahwa di Jatim ada 31 lapas. Dari jumlah tersebut, hampir seluruh data penghuni lapas tidak valid. Misalnya hasi pendataan KPU Jatim untuk Pilgub Jatim 2017 ada 23.000 pemilih di lapas yang terdaftar, namun faktanya hanya sekitar 15.000 yang memenuhi syarat."Nah, jumlah ini bisa jadi berubah lagi pada Pemilu 2019 mendatang. Karena itu harus ada perekeman atau didata ulang lagi. Terutama untuk para penghuni lapas yang masih bertahan hingga April 2019. Saat Pemilu berlangsung," ujarnya.Pada Pemilu 2019 nanti, jumlah DPT untuk Jatim diprediksi mencapai 30.596.866 pemilih. Jumlah tersebut hasil penjumlahan dari DPT Pilgub Jatim dan pemilih pemula.(ALB)