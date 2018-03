Guru Budi Mengabdi dengan Gaji Rp400 Ribu per Bulan

Surabaya: Budi Cahyono, guru di SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur, yang tewas dianiaya muridnya bernisial HI berstatus guru tidak tetap (GTT). Guru yang mengajar sekitar dua tahun ini mengabdi hanya dengan honor Rp400 ribu per bulan.



"Gajinya hanya Rp400 ribu saja. Karena memang hanya mengajar sebagai guru ekstrakurikuler. Mungkin beliau mengajar di banyak sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, di Surabaya, Jumat, 2 Februari 2018.

Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SMAN 1 Torjun Amat, guru Budi dikenal ramah. Bahkan guru berusia 27 tahun itu dikenal sebagai sosok multitalenta."Beliau multitalenta dan banyak keahlian yang dimiliki, khususnya di bidang seni," katanya.Sementara catatan dari pihak sekolah, lanjut Saiful, siswa HI memang memiliki banyak catatan negatif di sekolah. Bahkan HI sering berurusan dengan guru Bimbingan Konseling (BK) karena kerap berbuat ulah."Memang ada banyak catatan buruk di BK, tetapi yang mengetahui memang pihak sekolah," ujarnya.Kasus penganiayaan seorang guru bernama Budi Cahyono terjadi tengah proses belajar mengajar dalam mata pelajaran (mapel) kesenian di Kelas XII SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura, Kamis 1 Februari 2018. Budi mendekati HI yang sedang tidur dan mencoretkan tinta di wajah murid tersebut.HI tak terima. HI melayangkan pukulan ke Budi. Pukulan mengenai pelipis guru tak tetap tersebut. Sepulang ke rumah, Budi tak sadarkan diri. Keluarga lalu membawa Budi ke RSUD Dr Soetomo dan akhirnya Budi meninggal dunia. Kini, HI harus berhadapan dengan hukum akibat perbuatannya.(SUR)