Dispendik Jatim Pastikan Murid Penganiaya Guru Bisa Ikut UN

Surabaya: Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur, Saiful Rachman, memastikan murid pelaku penganiaya guru hingga tewas, HI, di Sampang, Madura, tetap mendapat hak sebagai siswa untuk mengikuti ujian nasional. HI masih berstatus siswa SMA Negeri 1 Torjun.



"Siswa ini masih tetap berstatus siswa, karena ini sudah mendekati ujian," kata Saiful, di Surabaya, Jumat, 2 Februari 2018.

Saiful memastikan, HI tetap bisa mengikuti ujian nasional yang akan dilaksanakan pada 19-22 April 2018. Meskipun kini proses hukum tengah berjalan."Anak ini sudah terdaftar di tingkat nasional sebagai peserta ujian nasional. Jadi anak ini tetap bisa ikut ujian nasional," ujar Saiful.Saiful berharap kasus penganiayaan siswa terhadap guru yang berujung kematian di Sampang, Madura, menjadi kasus yang pertama dan terakhir.Guru bernama Budi Cahyono tengah mengajar kesenian di Kelas XII SMAN 1 Torjun, Kamis 1 Februari 2018. Budi mendekati HI yang sedang tidur dan mencoretkan tinta di wajah murid tersebut.HI tak terima. HI melayangkan pukulan ke Budi. Pukulan mengenai pelipis guru tak tetap tersebut. Sepulang ke rumah, Budi tak sadarkan diri. Keluarga lalu membawa Budi ke RSUD Dr Soetomo."Korban diduga mengalami mati batang otak dan meninggal dunia," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera.(LDS)