Sebagian Malang Gelap Satu Jam di Malam Earth Hour

Malang: Warga Kota Malang ikut memperingati Earth Hour dengan mematikan lampu selama satu jam pada pukul 20.30-21.30 WIB, Sabtu, 24 Maret 2018. Aksi ini dipusatkan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang.



Selain pendopo, beberapa lokasi di Kota Malang juga terlihat ikut meramaikan aksi ini. Mulai dari Tugu Balai Kota Malang, Monumen Adipura, Tugu Melati di Jalan Ijen, Gedung Rektorat Universitas Brawijaya, Gedung Rektorat Universitas Negeri Malang (UM), Gereja Ijen, Jembatan Kampung Warna Warni serta beberapa rumah makan, pusat perbelanjaan dan hotel.



Gerakan mematikan lampu selama satu jam, Earth Hour, yang digelar di Malang, Sabtu, 24 Maret 2018 malam. Foto: Medcom.id/Davi Umar Al Faruq

Kordinator Earth Hour Malang Callista Amalia Wiradara mengatakan aksi mematikan lampu tidak sekedar seremoni. "Aksi ini menunjukan ke masyarakat bagaimana caranya peduli lingkungan dengan satu langkah kecil dengan mematikan lampu yang tidak terpakai selama satu jam," ujarnya.Sehingga aksi ini, tak hanya mengajak masyarakat untuk mematikan lampu yang tak terpakai. Namun juga juga mengampanyekan masyarakat peduli lingkungan dengan selalu hemat energi.Runner-Up Puteri Indonesia dari Jawa Timur, Cordella Fidelia, yang turut serta dalam aksi menyarankan kampanye hemat energi ini turut digalakkan oleh pemerintah. Terutama untuk memastikan energi listrik dapat merata dinikmati seluruh daerah.Wanita yang juga merupakan salah satu duta Earth Hour ini mengaku pihaknya mengaku telah bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk kampanye Indonesia bebas sampah di 2020."Kita terus kampanyekan gerakan hemat teknologi dan bagaimana mengurangi sampah," jelas World Miss University Indonesia 2017 ini.Selain aksi mematikan lampu, berbagai kegiatan pun diadakan dalam Earth Hour Kota Malang 2018 ini. Mulai dari sosialisasi mengurangi botol-botol plastik di kawasan Alun-Alun Kota Malang dan Kampung Jodipan serta lomba mewarnai flora dengan tema 'Welcome To The Jungle'."Malam harinya kegiatan akan diramaikan oleh penampilan dari beberapa komunitas seperti band, tari, dan diisi oleh workshop pemanfaatan daur ulang dari barang bekas," ujar Callista .Berdasarkan data Earth Hour Malang tahun lalu, aksi mematikan lampu selama satu jam yang dilakukan oleh beberapa kota di Jawa Timur mampu menghemat biaya listrik hinga Rp1,6 miliar.(SUR)