Garnier IDN CreativeFest Dipadati 90 Ribu Generasi Milenial Surabaya

Surabaya: Mengulang sukses Garnier IDN CretiveFest Bandung pada November 2017, konferensi kreatif dan inspiratif Garnier IDN CreativeFest Surabaya dipadati lebih dari 90 ribu generasi muda Surabaya. Perhelatan tersebut diselenggarakan selama empat hari, pada 29 Desember - 1 Januari 2018, di Galaxy Exhibition Center.



Mengusung tema #1 Inspiration, acara garapan IDN Media ini bertujuan menyatukan aspirasi dan mendorong kreativitas generasi muda di Indonesia. Tercapainya tujuan tersebut terlihat jelas dengan antusiasme para milenial yang hadir dan mengikuti rangkaian acara, mulai dari creative conference, meet and greet, hingga memadati area bazaar yang diramaikan oleh lebih dari 100 tenant F&B dan berbagai UMKM di Surabaya.

“Tujuan kami menyelenggarakan IDN CreativeFest adalah untuk mendorong kreativitas para milenial melalui sharing session yang dibawakan oleh idola mereka. Para pengisi acara hadir untuk berbagi kisah sukses mereka melalui talkshow yang diharapkan dapat memotivasi para milenial Surabaya untuk menyalurkan hobi, minat, dan kreativitas. Semoga kami dapat menjadi wadah bagi generasi milenial untuk berkarya sehingga mereka dapat berkontribusi terhadap kemajuan industri kreatif Indonesia,” kata Chief Operating Officer IDN Media William Utomo.Sederet sosok inspiratif muda Indonesia hadir mengisi perhelatan Garnier IDN CreativeFest. Mereka adalah Sheryl Sheinafia, Lala Bohang & Muklay, Mellya Baskarani, Jovi Adhiguna, Star Irawan, Jovial da Lopez. Acara juga dimeriahkan oleh penampilan Soul5ive.Pada hari pertama Garnier IDN CreativeFest digelar, acara diisi oleh Lala Bohang & Muklay dengan membawakan talkshow berjudul “Unlock your passion," dilanjutkan Jovi Adhiguna yang berbagi kisah melalui sesi “My Youtube Life vs My Real Life." Menjelang malam, Sheryl Sheinafia dan Mellya Baskari hadir membawakan talkshow sekaligus menghibur para pengunjung. Tidak hanya itu, mereka yang hadir diperbolehkan bertemu dan berfoto dengan para pengisi acara dalam sesi meet and greet.Antusiasme milenial Surabaya semakin terlihat pada hari kedua penyelenggaraan Garnier IDN CreativeFest. Membuka acara, Yummy tampil dengan live demo menyuguhkan beragam masakan lezat yang mudah untuk ditiru oleh milenial.“Yummy adalah food-focused media garapan IDN Media yang dikemas melalui video demo masak selama 60 detik. Resep yang digunakan secara mudah dapat ditemui, tentunya dengan citarasa yang tidak kalah dari restoran di mall. Yummy sangat cocok bagi mereka yang ingin belajar memasak atau sekadar mengisi waktu liburan,” ucap William.Selain cooking demo, hari kedua diisi talkshow inspiratif dari Sarap TV, Star dan Indra berbagi pengalaman mereka membuat konten yang lucu namun smart. Pada hari yang sama, Jovi da Lopez mengisi sesi “Local YouTuber, Nation-Wide Audience” dimana ia bercerita pengalamannya ketika pertama memutuskan untuk menjadi seorang Youtuber sehingga bisa menjadikan hobi sebagai sebuah karier. Setelah seluruh acara disuguhkan, hari kedua Garnier IDN CreativeFest ditutup oleh penampilan Soul5ive.Hari ketiga Garnier IDN CreativeFest yang bertepatan dengan pergantian tahun, diisi berbagai macam perlombaan, di antaranya eating competition, trumpet tournament, dan one-on-one dance battle. Pada hari keempat, acara diisi talkshow dari IDN Times Community.Kemeriahan dan antusiasme generasi milenial Surabaya menutup acara Garnier IDN CreativeFest dengan semarak. Konferensi kreatif ini direncanakan akan kembali digelar pada 2018.“Terima kasih kepada generasi muda Surabaya atas antusiasmenya terhadap Garnier IDN CreativeFest. Semoga acara yang kami suguhkan dapat memberi inspirasi serta menggali potensi generasi milenial, sehingga dapat berkontribusi pada industri kreatif sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia,” kata William Utomo.(ROS)