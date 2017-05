Operasi Pasar di Surabaya Jual Bawang Putih Impor

Metrotvnews.com, Surabaya: Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, membuka operasi pasar bawang putih di pasar induk Osowikangun, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 19 Mei 2017. Bawang putih impor itu berasal dari dua negara, yakni Tiongkok dan India.



"Untuk operasi kali ini, ada enam kontainer bawang putih dari dua negara (Tiongkok dan India)," kata Amran di Pasar Induk Osokawingun, Surabaya.

(Operasi pasar bawang putih di Surabaya, MTVN - Amaluddin)Amran mengatakan enam kontainer itu memuat sekitar 29 ton bawang putih. Total muatan sebanyak 174 ton.Menurut Amran, operasi pasar menjual tiga jenis bawang putih. Yaitu bawang putih asal Tiongkok dijual Rp23 ribu per kg; bawang putih asal India dijual Rp15 ribu per kg."Sementara bawang putih dari India dengan kualitas biasa dijual Rp10 ribu per kg dan Rp200 ribu per sak," urainya.Amran berharap kegiatan ini dapat menstabilisasi harga di pasar. Hingga berita ini dimuat, harga bawang putih di sejumlah pasar di Surabaya mencapai Rp50 ribu per kg. Normalnya, harga bawang putih yaitu Rp30 ribu per kg.(RRN)