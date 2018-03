ASEAN Dorong Pengembangan Birokrasi Perdagangan Satu Pintu

Surabaya: Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan The Working Group on Technical Matters for The ASEAN Single Window (TWG-ASW) ke-42, di Surabaya pada 20-23 Februari 2018. Pertemuan TWG-ASW ke-42 ini akan diikuti oleh delegasi dari negara-negara anggota ASEAN, perwakilan Sekretariat ASEAN (ASEC), The US-ASEAN Connectivity through Trade and Investment (US-ACTI), dan sejumlah kementerian/lembaga terkait sistem Indonesia National Single Window.



"Ini menjadi pertemuan pertama sejak ASEAN secara resmi menyatakan penerapan Certificate of Origin (COO) Form D secara elektronik (e-Form D) dalam kerangka ASEAN Single Window (ASW), mulai Januari 2018," kata Kepala Pengelola Portal INSW, Djadmiko di sela pembukaan acara pertemuan TWG-ASW ke-42, Surabaya, Selasa, 20 Februari 2018.

E-From D ini merupakan hasil kesepakatan menteri anggota ASEAN pada ASEAN Economic Ministers Meeting ke-49 di Manila, 7 September 2017. Menurut Djatmiko, penerapan e-Form D merupakan kemajuan besar bagi peningkatan fasilitasi perdagangan dan kelancaran kelancaran arus barang di kawasan ASEAN (ekspor-impor).Penerapan e-Form D juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam proses impor/ekspor. Sebelum penerapan e-Form D, importir wajib menyerahkan dokumen fisik COO Form D untuk dapat menikmati fasilitas preferensi bea masuk dalam kerangka perdagangan bebas ASEAN. Dengan penerapan e-Form D, tidak lagi diperlukan penyerahan dokumen fisik."Secara teknis, penerapan e-Form D merupakan hasil dari negosiasi yang sangat panjang. Diperlukan negosiasi lebih dari satu dekade sampai akhirnya dicapai kesepakatan untuk mulai menerapkan e-Form D pada Januari 2018," katanya.Chair TWG-ASW Ramlah Mukhtar menambahkan, e-Form D saat ini baru diterapkan di beberapa negara yang telah bergabung dengan ASW, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya pertemuan TWG-ASW membahas perluasan penerapan e-Form D. Mulai dari negara yang akan bergabung maupun fitur-fitur ASW yang terkait dengan penerapan e-Form D."Perkembangan terbaru dari ASW Live operation telah meningkatkan keyakinan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk bergabung dalam ASW," kata perempuan asal Malaysia itu.Ramlah berharap e-From D dapat diterapkan negara anggota lain di ASEAN. Karena itu ia membuka banyak kesempatan bagi ASEAN untuk meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN yang paperless, sebagai proses modernisasi kepabeanan yang berkelanjutan.Di sisi lain, negara-negara anggota ASEAN terus mengupayakan agar dokumen-dokumen lainnya seperti ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) and electronic Sanitary and Phytosanitary Certificate (e-SPS), untuk dapat dipertukarkan dalam kerangka ASW."Pertukaran dokumen tersebut secara elektronik melalui ASW, diharapkan mulai berjalan tahun ini. Saat ini pertukaran dokumen tersebut masih dalam tahap pengujian," kata perempuan berhijab itu.(SUR)