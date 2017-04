Harga Sembako di Sumenep Masih Stabil

Metrotvnews.com, Sumenep: Meski sudah mendekati bulan ramadan, harga sejumlah sembako di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, masih stabil. Harga bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah besar tidak memberatkan pembeli.



Seperti yang terpantau di Pasar Anom, pasar tradisional terbesar di Sumenep. Harga bawang merah saat ini Rp25 ribu per kilogram (kg), sedangkan harga cabai rawit sebesar Rp55 ribu per kg, sementara harga cabai merah besar juga normal senilai Rp26 ribu per kg.



Yang naik hanya harga bawang putih. Semula seharga Rp36 ribu, kini menjadi Rp45 ribu per kg.



Seorang pedagang Mamat menuturkan, saat ini harga sejumlah sembako masih normal. Tapi dia memprediksi harga itu akan naik dalam beberapa waktu ke depan, karena tiap mendekati ramadan, harga kebutuhan pokok cenderung naik.



“Biasanya harga kebutuhan kebutuhan pokok naik, karena permintaan semakin banyak,” terangnya, Kamis 27 April 2017.



Saat ini, kata dia, harga sejumlah komoditas stabil lantaran pasokan dari petani normal. Beda dengan beberapa waktu lalu, pasokan dari petani tersendat akibat cuaca buruk. Harga komoditas menjulang tinggi karena pasokan minim, barangnya juga cepat membusuk.



Sementara seorang pembeli, Zakim, bersyukur karena harga sejumlah sembako masih stabil. Dia berharap pemerintah mengontrol harga-harga kebutuhan pokok, sehingga harga kebutuhan pokok saat ramadan nanti tidak mencekik.



“Semoga harga kebutuhan pokok di bulan ramadan nanti tidak seperti pada tahun lalu, sehingga tidak banyak pengeluaran,” harapnya.





