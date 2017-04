Jemaah Umrah First Travel Sidoarjo Masih Menunggu Jadwal Keberangkatan

Metrotvnews.com, Sidoarjo: Jemaah umrah First Travel di Sidoarjo mengaku belum mendapat kepastian keberangkatan ke Tanah Suci. Bahkan, mereka diminta menambah Rp2 juta jika ingin segera diberangkatkan.



"Bayarnya sudah lunas. Cuma tambahannya yang belum," kata Nur saat keluar dari kantor First Travel di Perumahan Pondok Mutiara, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, 22 April 2017.

Nur mengatakan, dirinya sudah melunasi biaya umrah sejak Januari 2017. Ia dan tiga anaknya dijanjikan akan berangkat umrah antara Mei hingga Juni."Nunggu jadwalnya dulu. Semoga saja bisa berangkat," singkat Nur.Senada, Sumardi mengatakan belum mendapatkan kepastian keberangkatan umrah. Padahal, ia dan 10 saudaranya sudah melunasi pembayaran."Belum tahu kapan berangkatnya. Kalau dari Jakarta, katanya bukan Mei. Kita tunggu saja," ujarnya singkat.Terpisah, First Travel pusat di Jakarta akhirnya menjelaskan duduk persoalan kenapa mereka kesulitan memberangkatkan jemaah umrah. Salah satu pimpinan First Travel, Aniesa Hasibuan, menyatakan mereka dipersulit saat membuat visa."Kendala kami di visa. Kesulitan terjadi muncul saat berita di televisi. Proses itu (pembuatan visa) sangat sulit. Kami tidak tahu kenapa dan siapa yang membuat sulit dan kenapa kami disulitkan," kata Aniesa, dengan mata berkaca-kaca.Selama ini, kata Aniesa, First Travel menggunakan jasa penyedia layanan pembuatan visa khusus. Tanpa diduga, pembuatan visa ratusan jemaah dipersulit dan menimbulkan keterlambatan penerbangan.Untuk mengatasi persoalan ini, Aniesa dan tim mengaku memberikan alternatif kepada calon jemaah. Mulai dari menambah biaya umrah hingga jaminan uang kembali seratus persen.Untuk opsi penambahan biaya umrah, peserta dimintai kembali uang sebesar Rp2,5 juta. Uang itu untuk biaya tambahan menyewa pesawat. Semula para peserta dikenakan paket fenomenal Rp14.430.000.(NIN)