BI Gelar Goes to Campus di Universitas Brawijaya

Malang: Bank Indonesia (BI) menggelar ajang BI Goes to Campus 2018 di Gedung Samantha Krida, Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, Kamis 8 November 2018. Ratusan peserta sejak pagi tampak antusiasme dan mengantre sejak pagi dalam acara edukasi publik terkait penerapan ekonomi digital.



Salah satu mahasiswa UB, Fuad Hanafi Aulawi mengaku mengetahui acara ini dari spanduk yang dipasang di pinggir jalan. Dia mengaku tertarik dengam tema yang diusung dalam acara ini.



"Saya kan main uang online kayak paypal, transaksi menukarkan rupiah ke dolar. Jadi saya ingin tahu arah ekonomi digital di Indonesia," katanya disela-sela acara.







Fuad mengaku bekerja sebagai freelancer dalam sebuah website lawyer and social marketing. Sedangkan, kliennya yang berasal dari luar negeri biasa bertransaksi menggunakan paypal.



"Lewat acara ini saya harap saya bisa mengerti mau dibawa ke mana mata uang digital. Karena Indonesia punya kebijakan sendiri dan saya belum mendalami kebijakan itu," ungkapnya.









Sementara itu, Wakil Rektor III UB, Dr Arief Prayitno mengatakan acara BI Goes to Campus adalah sebuah program yang sangat baik bagi insan akademik khususnya mahasiswa.



"Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa akan sukses. Saya yakin mahasiswa nanti akan berjubel diluar mendesak masuk pada akhir acara," pungkasnya.





Ada sejumlah narasumber yang hadir dalam acara ini. Antara lain, Direktur Departemen Komunikasi BI, Arbonas Hutabarat; anggota DPR RI, Andreas Eddy Susetyo dan Pemred Metro Tv, Don Bosco.



