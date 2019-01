Tarif VA Capai Rp80 Juta Sekali Kencan

Surabaya: Dua artis VA dan AS yang terlibat kasus prostitusi daring di Surabaya, Jawa Timur, memiliki tarif berbeda. Untuk artis berinisial VA, tarifnya mencapai Rp80 juta sekali kencan.



"Tarif keduanya berbeda-beda. VA mematok harga senilai Rp80 juta. Sedangkan AS hanya Rp25 juta," kata Wadir Reskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara di Mapolda Jatim, Sabtu, 5 Januari 2019.

Arman menilai perbedaan tarif dua orang itu wajar. Karena VA merupakan artis peran yang lebih terkenal dibandingkan AS. Kepopuleran itu memengaruhi tarif keduanya.Sementara itu, Kasubdit V Cyber Crime Diroktorat Kriminal Khusus AKBP Harissandi menambahkan timnya menangkap VA di salah satu hotel di Surabaya, sekitar pukul 12.30 WIB. VA ditangkap saat berduaan di dalam kamar bersama seseorang."Jadi VA tidak bisa mengelak, karena diamankan di dalam kamar hotel saat berhubungan intim," ujarnya.Sementara AS, lanjut Haris, ditangkap di luar hotel alias berada di jalan. Namun, AS telah dipesan oleh seorang pelanggannya. "Kalau AS diamankan saat berada di jalan, tapi dia sudah dipesan oleh seseorang," kata Haris.Polisi juga menangkap tiga orang lain di Surabaya. Tiga orang itu terdiri dari dua manajemen artis dan satu mucikari. Tak cuma di Surabaya, Polda Jatim juga menangkap satu terduga mucikari di Jakarta.(DRI)