Truk Pengangkut Tepung Terigu Terguling di Jombang

Metrotvnews.com, Mojokerto: Truk pengangkut tepung terigu mengalami patah as dan terguling di jalan nasional Surabaya-madiun tepatnya di Jalan Raya Mojoagung Km. 71, Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Akibat kejadian ini arus kendaraan dari arah surabaya tujuan jombang macet parah.



Kepala satuan lalulintas polres jombang, Ajun Komisaris Polisi Inggal widya perdana mengatakan, dugaan sementara truk bernopol L 8059 WZ yang dikemudikan Imam Jauhari terguling akibat kelebihan muatan.

"Dugaan sementara akibat kelebihan muatan, namun masih kita selidiki penyebab sebenarnya, karena penyebab patahnya as bisa bervariasi mulai dari kendaraan yang usianya sudah tua maupun kondisi median Jalan Serta tonase kendaraan," ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian.Inggal menambahkan, untuk mengevakuasi kendaraan, pihaknya mengarahkan satu excavator dan satu buldozer guna membalikan posisi kendaraan seperti semula dan menepikan ke jalan. "Hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi kemacetan panjang yang terjadi akibat kecelakaan ini," imbuhnya.Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi truk patah as masih dilakukan yakni dengan menurunkan muatan kesisi jalan serta dengan meminta bantuan forklip untuk memindahkan badan truk gandengan yang mengalami patah as tersebut. Sementara arus lalu lintas kendaraan dari Surabaya tujuan Jombang sudah mulai berangsur angsur normal.(ALB)