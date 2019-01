Kasus Prostitusi Artis VA dan AS Belum Berakhir

Surabaya: Penyidikan kasus prostitusi artis VA dan AS masih belum berakhir. Kedua artis itu akan kembali diperiksa jika terbukti menerima uang langsung dari pelanggan.



"Meski VA dan AS tidak ditahan, kasus ini tidak berhenti pada wajib lapor. Keduanya bisa disidik kembali kalau terbukti menerima uang dari pelanggan" kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim, Senin, 7 Januari 2019.

VA dan AS telah menjalani pemeriksaan lebih dari 24 jam, sejak diciduk polisi di salah satu hotel di Surabaya pada Sabtu, 5 Januari 2019. Kemudian polisi melepaskan VA dan AS, karena dianggap tidak bersalah pada Minggu malam, 6 Januari 2019."VA dan AS masih berstatus sebagai saksi. Bisa ditetapkan sebagai tersangka, jika kegiatan ini (prostitusi online) dijadikan sebagai pekerjaan. Saat ini masih belum terbukti, dan kita masih mendalaminya," beber Frans.Menurut Barung, kedatangan VA dan AS ke Surabaya bukan inisiatif sendiri. Melainkan atas permintaan muncikari. "Jadi mereka ini hanya korban yang didatangkan muncikari, yakni TN dan IS," pungkas Frans.(DEN)