Pemprov Siapkan Rp3 Miliar Dana Bantu Korban Longsor Ponorogo

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp3.068.640.000 untuk membantu warga korban longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Dana tersebut salah satunya untuk membangun 36 unit rumah untuk 36 Kepala Keluarga (KK) atau 108 jiwa yang saat ini masih mengungsi.



"Kami juga akan memberikan bantuan, baik bagi korban yang terdampak langsung maupun yang bertempat tinggal di sekitar lokasi longsor," kata Gubernur Jatim, Soekarwo, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 13 April 2017.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu, mengatakan warga terdampak langsung akan mendapat bantuan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp900 ribu per orang per bulan selama enam bulan. Sedangkan warga yang tidak terdampak langsung di sekitar lokasi yaitu sebanyak 220 jiwa, juga akan mendapat jadup selama tiga bulan berturut-turut."Selain itu, kami (Pemprov, red.) juga akan memberikan santunan sebesar Rp10 juta per orang untuk 28 orang korban meninggal. Uang itu akan diberikan kepada para ahli waris korban," jelasnya.Sementara terkait pembangunan rumah bagi 36 KK itu, Pemprov akan membangun di daerah aman di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Saat ini, lanjut Pakde Karwo, Pemkab Ponorogo masih mencarikan tanah."Yang bangun rumahnya Pemprov, yang mencarikan lahannya Pemkab setempat, dan yang akan membangun rumahnya adalah TNI dengan perkiraan waktu dua minggu selesai," kata Pakde Karwo.Menurut dia, masing-masing keluarga korban akan dibangunkan rumah seluas 6x8 meter, dengan biaya masing-masing rumah sebesar Rp85.240.000. Pemerintah juga akan memberikan tanah untuk rumah secara cuma-cuma bagi keluarga korban."Saat ini, sebanyak 24 KK memilih untuk dibangunkan rumah di tanah milik saudara mereka masing-masing. Sedangkan sebanyak 12 KK akan segera dicarikan tanah," beber politikus Demokrat itu.(ALB)